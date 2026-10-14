След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

Нова проверка на морската вода по българското Черноморие е извършена заради инцидентите с кораби, атакувани от дронове. Експерти са взели проби от три различни точки по крайбрежието, за да установят дали има опасност от замърсяване с нефтопродукти.

Това е третото поредно пробовземане, организирано от Басейнова дирекция „Черноморски район“ съвместно с регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Проверките са разпоредени от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и са част от засиленото наблюдение на състоянието на морската вода след последните инциденти с плавателни съдове в Черно море.

Взети са проби от три места по Черноморието

Експертите са извършили пробовземане в три района по българското крайбрежие:

Залив Болата, община Каварна;

Нос Свети Атанас, град Бяла;

Местността Буджака край Созопол.

Събраните проби предстои да бъдат изследвани в лабораторни условия. Целта е да се установи дали атаките срещу корабите са довели до изпускане на нефтопродукти и евентуално замърсяване на морската среда.

От Басейнова дирекция „Черноморски район“ уверяват, че резултатите от анализите ще бъдат оповестени своевременно.

Нови атаки с дронове засилиха опасенията за екологичен риск

Проверките се извършват на фона на поредица от инциденти с плавателни съдове в Черно море.

Във вторник министър-председателят Румен Радев съобщи за нови удари с дронове срещу два кораба.

По-рано през октомври други два търговски плавателни съда бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България.

Още след първия инцидент МОСВ започна наблюдение на морските води за евентуални следи от замърсяване.

МОСВ продължава наблюдението

От екоминистерството посочват, че мониторингът ще продължи, за да бъдат установени своевременно евентуални рискове за морската екосистема.

При наличие на данни за замърсяване или друга опасност за околната среда институциите ще предприемат необходимите мерки.

Към момента не са обявени резултатите от третото пробовземане, поради което все още няма потвърдена информация дали последните инциденти са довели до замърсяване на изследваните райони.