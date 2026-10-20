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София бе домакин на Борда на директорите на акселератора на НАТО DIАNA

София бе домакин на Борда на директорите на акселератора на НАТО DIАNA
Министерство на иновациите и дигиталната трансформация

Министър Василев подчерта, че София Тех Парк е един от най-новите акселераторни центрове, включени в мрежата на DIANA

За първи път България бе домакин на заседание на Борда на директорите на акселератора на НАТО – DIАNA (Акселераторът за иновации в отбраната за Северния Атлантик), откакто програмата е създадена през 2022 година.

На откриването на срещата в София Тех Парк Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация, заяви, че иновационната екосистема в България се разширява, а интересът на българските компании към акселераторската програма DIANA расте, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). 

По думите на министър Василев все повече стартъпи и технологични компании се стремят да се включват в програмата, насочена към стимулиране на иновациите в областта на сигурността и отбраната. 

Министър Василев подчерта още, че София Тех Парк е един от най-новите акселераторни центрове, включени в мрежата на DIANA. 

Според него стартъпи от Алианса ще имат достъп до научно-технологичния парк, за да се обучават и да разработват авангардни технологии с двойна употреба. 

Министър Василев обърна внимание и на наличните в България четири изпитателни центъра в рамките на програмата, специализирани в широк спектър от области – от големи масиви от данни и изкуствен интелект до нововъзникващи технологии, автономни системи, микроелектроника, киберсигурност и квантови технологии. 

В заключение министърът подчерта важността на по-нататъшното развитие на програмата в тясно сътрудничество с всички съюзници.

Делегатите посетиха INSAIT и компанията за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ (EnduroSat).  

София Тех Парк бе избран за акселератор към мрежата DIANA през май. 

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