София бе домакин на Борда на директорите на акселератора на НАТО DIАNA

За първи път България бе домакин на заседание на Борда на директорите на акселератора на НАТО – DIАNA (Акселераторът за иновации в отбраната за Северния Атлантик), откакто програмата е създадена през 2022 година.

На откриването на срещата в София Тех Парк Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация, заяви, че иновационната екосистема в България се разширява, а интересът на българските компании към акселераторската програма DIANA расте, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

По думите на министър Василев все повече стартъпи и технологични компании се стремят да се включват в програмата, насочена към стимулиране на иновациите в областта на сигурността и отбраната.

Министър Василев подчерта още, че София Тех Парк е един от най-новите акселераторни центрове, включени в мрежата на DIANA.

Според него стартъпи от Алианса ще имат достъп до научно-технологичния парк, за да се обучават и да разработват авангардни технологии с двойна употреба.

Министър Василев обърна внимание и на наличните в България четири изпитателни центъра в рамките на програмата, специализирани в широк спектър от области – от големи масиви от данни и изкуствен интелект до нововъзникващи технологии, автономни системи, микроелектроника, киберсигурност и квантови технологии.

В заключение министърът подчерта важността на по-нататъшното развитие на програмата в тясно сътрудничество с всички съюзници.

Делегатите посетиха INSAIT и компанията за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ (EnduroSat).

София Тех Парк бе избран за акселератор към мрежата DIANA през май.