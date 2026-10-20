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Турският министър на отбраната: Докато не гарантираме сигурността на границите, няма да изтеглим войските от Сирия и Ирак

Турският министър на отбраната: Докато не гарантираме сигурността на границите, няма да изтеглим войските от Сирия и Ирак
БТА

Не би било правилно да оценяваме военното ни присъствие в Ирак и Сирия единствено въз основа на числения ни състав

Турция няма да изтегли войските си от Сирия и Ирак, докато сигурността на територията й не бъде напълно гарантирана, заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер.

Поддържаме военното си присъствие в Ирак и Сирия. Когато преценим, че са налице необходимите условия по отношение на регионалната и граничната сигурност, статутът на нашите зони на дислокация и присъствието ни в региона ще бъдат преразгледани", посочи Гюлер пред Франс прес.

Министърът не уточни броя на военните, но според иракски източник от сферата на сигурността те са между 800 и 1000 души в Ирак. В Сирия те са били между 16 000 и 18 000 при падането на Башар Асад в края на 2024 г., по данни на турски източници оттогава. 

Не би било правилно да оценяваме военното ни присъствие в Ирак и Сирия единствено въз основа на числения ни състав“, посочи Гюлер.

Сирия в последно време отвори нови възможности за Анкара, като двете съседни страни работят по „цялостен стратегически документ“.

"След като терористичната заплаха в региона бъде напълно ликвидирана, сигурността на границите бъде гарантирана и държавната власт бъде напълно и равномерно установена върху цялата сирийска територия, без изключение, статутът на нашите сили ще бъде преразгледан“, подчерта Яшар.

Министърът е определил въпроса за турското присъствие в Ирак като тясно свързан с мирния процес с бойците от ПКК, започнал през 2024 г. Той добави, че разузнавателните служби на Анкара наскоро са потвърдили, че Кюрдската работническа партия (ПКК) е евакуирала четири бази в Северен Ирак.

Министърът е допълнил, че това не означава, че мерките за сигурност са облекчени.

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