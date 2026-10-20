Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

Противоминната военноморска група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура, заяви днес на брифинг командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов.

Той посочи, че на политическо ниво е подписано допълнение към меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция.

По думите на контраадмирала върху новата задача вече се работи, като всяка от държавите трябва официално да обяви кое припознава като критична инфраструктура – тръбопроводи, газопроводи, оптични или силови връзки в Черно море.

Михайлов допълни, че все още се очаква документите да бъдат ратифицирани от парламента в Турция и след това ще започне наблюдението. Той посочи още, че българският военен флот вече се подготвя за изпълнението на бъдещите действия.

Контраадмирал Михайлов посрещна двата кораба, участвали в 12-ата мисия на противоминната група – „Кап. I ранг Димитър Добрев“ и „Струма“, които днес се завърнаха у дома.

Той припомни, че от юли групата е за втори път под българско командване. Михайлов даде висока оценка за представянето на българските моряци при поредната мисия, като подчерта, че те отново са доказали своя изключителен професионализъм и подготовка. Контраадмиралът уточни, че този път активацията е преминала при много сложни метеорологични условия. Независимо от лошото време, българските военни моряци са научени да изпълняват задачите си успешно, каза Михайлов. Той допълни, че работата на ВМС е да гарантира безопасността в морските пространства на България и флотът продължава да го прави, както и до сега.

Кап. I ранг Петър Димитров, командир на тактическото формирование, допълни, че под негово командване са проведени две активации на групата – през юли и през октомври, като до края на годината предстои още една. Тя ще бъде през ноември. Той също изрази задоволство от професионализма на екипажите на българските кораби и успешното им участие в две големи международни учения.

По време на двете активации морски мини не бяха открити, но и при двете излизания на корабите са унищожени по един дрон от водолазни групи.

Димитров уточни, че новата мисия ще бъде от 6 до 18 ноември, като корабите ще бъдат в българските морски пространства и ще участват и в българо-румънското противоминно учение „Посейдон“. Той каза още, че през януари командването на противоминната група ще бъде поето от Румъния.

Капитан II ранг Христо Генчев, командир на тактическата група на море, допълни, че при последната активация корабите са били 14 дни на море и са изминали 850 морски мили. Участниците са били над 200 души, като е имало и наблюдатели от САЩ, Италия и Франция. Общо по време на мисията са изпълнени 226 часа разузнаване и наблюдение на морското пространство. Генчев допълни, че по време на 12-ата активация, от която се прибраха корабите днес, във водата е открит стартови двигател на ракета въздух-земя. Не са открити знаци, които да подсказват чия е останката. Тъй като не е установено и наличие на експлозивни материали, двигателят е бил изваден от водата. По-късно е открит нов обект, а водолазна група е изпратена на разузнаване. Установено е, че това е част от дрон, без белези за принадлежност. Тъй като не е доказано категорично, че в него няма наличие на взривни вещества, обектът е унищожен на място.

Генчев уточни още, че по време на последните две активации на противоминната група са открити над 15 съмнителни обекта, четири са идентифицирани като части от дронове и стартови двигател на ракета, като два са успешно унищожени.