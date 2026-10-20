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Полският парламент смекчи забраната за абортите

Полският парламент смекчи забраната за абортите
АП/БТА

Приемането на законодателството обаче е почти сигурно, че ще срещне вето от страна на националистическия президент

Долната камара на полския парламент гласува във вторник за разрешаване на абортите в случай на увреждания на плода и за декриминализиране на оказването на помощ при прекратяване на бременност. По този начин законодателите се опитват да отменят почти пълната забрана на абортите, въведена от предишното правителство, предава Ройтерс. 

Приемането на законодателството обаче е почти сигурно, че ще срещне вето от страна на националистическия президент.

Полша, която е преобладаващо католическа страна, въведе почти пълна забрана на абортите през 2021 г., след като Конституционният съд постанови, че прекъсването на бременността поради увреждания на плода е противоконституционно. Тази забрана тогава предизвика масови протести.

Проевропейската коалиция на премиера Доналд Туск спечели изборите през 2023 г. отчасти именно заради обещанието си да облекчи ограниченията за абортите. Настоящият президент Карол Навроцки обаче вече сигнализира, че ще блокира всякаква либерализация на закона.

„Реалността е такава, че тези законопроекти представляват много ограничена, малка по мащаб реформа и няма да подобрят ситуацията за повечето жени в Полша, които се нуждаят от грижи за прекъсване на бременността“, коментира пред Ройтерс Лиа Хоктор, вицепрезидент за Европа в Центъра за репродуктивни права.

В парламентарните комисии в момента се разглежда и отделен проект на закон, който би легализирал абортите по желание до 12-ата седмица от бременността.

По-рано правителството на Туск вече предприе стъпки за разширяване на достъпа до аборти съгласно съществуващите разпоредби, които позволяват процедурата по медицински причини, свързани с психичното здраве.

Според действащото в момента законодателство абортът в Полша е законен единствено в случаи на изнасилване, инцест (родосквернение) или когато здравето или животът на жената са застрашени.

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