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Заместник-министърът на образованието акад. Николай Витанов участва в среща за образованието в Дъблин

Заместник-министърът на образованието акад. Николай Витанов участва в среща за образованието в Дъблин

Министрите на образованието обсъдиха резултатите от PISA 2025

Подобряването на основните умения на учениците, ученето през целия живот и подготовката на образователните системи за променящите се потребности от умения в условията на цифровия и зеления преход. Това бяха темите, дискутирани по време на неформална среща на министрите на образованието на държавите членки от Европейския съюз (ЕС) в рамките на Ирландското председателство на Съвета на ЕС, където България бе представена от заместник-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

По време на дискусиите България акцентира върху значението на основните умения като фундамент за успешното учене, личностното развитие и професионалната реализация. Българската страна подчерта необходимостта от използване на данните от международните оценявания за разработване на устойчиви мерки за подобряване на образователните резултати, както и от отговорно прилагане на цифровите технологии и изкуствения интелект в подкрепа на обучението.

Министрите обсъдиха резултатите от PISA 2025, преодоляването на неравенствата в образованието и възможностите за по-ефективно използване на цифровите технологии и изкуствения интелект в учебния процес.

По темата за бъдещите потребности от умения България подкрепи засилването на европейското сътрудничество при анализа и прогнозирането на необходимите компетентности. Подчертано беше значението на съчетаването на надеждни данни с гъвкави решения в образованието и обучението, развитието на преносими и цифрови умения и осигуряването на равен достъп до възможности за учене през целия живот, повишаване на квалификацията и преквалификация.

Министрите обсъдиха и участието на Обединеното кралство и Швейцария в програмата „Еразъм+“ от 2027 г., като подчертаха значението на международното сътрудничество в образованието.

В рамките на посещението си в Дъблин заместник-министър акад. Николай Витанов посети Института за напреднали изследвания в Дъблин (DIAS) и се срещна с представители на българските неделни училища в Ирландия, и с български преподаватели в ирландски университети. Срещата беше организирана със съдействието на посланика на България в Ирландия Ваня Андреева, съобщават от МОН.

 

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