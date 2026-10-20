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Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени
АП/БТА

В същия ден конфликтът взе жертви и на изток, където двама цивилни граждани загинаха, а осем бяха ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област

Един цивилен загина, а други седем възрастни граждани бяха ранени в Киев днес при поредната вълна от руски въздушни атаки, съобщиха от здравната служба на Киевската градска държавна администрация, цитирани от Укринформ.

Според официалното изявление в платформата Телеграм, петима от пострадалите са хоспитализирани в средно тежко състояние, докато на останалите е оказана амбулаторна медицинска помощ. Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни, че ранените са следствие от падането на вражески дрон край бензиностанция на границата с Киевска област, като същевременно отломки от безпилотен апарат са поразили и сграда на лечебно заведение в западната част на града.

В същия ден конфликтът взе жертви и на изток, където двама цивилни граждани загинаха, а осем бяха ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област. Информацията бе разпространена в Телеграм от назначения от Москва губернатор Леонид Пасечник и цитирана от агенциите Ройтерс и ТАСС, които поясняват, че атаките на Въоръжените сили на Украйна са били насочени срещу местните общини през последното денонощие. Международната информационна агенция Ройтерс изрично отбелязва, че към момента не може да потвърди руските данни по независим път.

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