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Кабинетът урежда изборни разходи и финансови компенсации за неприети в ясли деца

Кабинетът урежда изборни разходи и финансови компенсации за неприети в ясли деца
БТА

Това ще стане на редовното заседание на правителството утре

Министерският съвет ще одобри допълнителни разходи за провеждането на парламентарните избори, финансови компенсации за неприети в ясли деца и средства за изграждането на железопътната линия Видин – София на редовното си заседание в сряда, 21 октомври. Дневният ред на кабинета включва общо 32 точки, обхващащи широк спектър от изборни, социални, инфраструктурни и международни въпроси.

Избори, сигурност и отбрана

В началото на заседанието министрите ще разгледат постановление за допълнителни трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители. В ресор отбрана и сигурност ще се определят правилата за използване на военни въздухоплавателни средства от МВР и Здравното министерство в мирно време, а капиталът на дружеството „Интендантско обслужване“ ЕАД ще бъде намален чрез апортиране на имот в полза на „МОБА“ ЕООД.

Социални мерки и образование

Кабинетът ще гласува сериозен пакет от компенсации за родители, чиито деца не са били приети в общински детски ясли или яслени групи поради недостиг на места. Финансовата помощ обхваща два отделни периода: от ноември 2025 г. до април 2026 г., както и за летните месеци юли и август 2026 г. В сферата на образованието ще бъдат отпуснати и допълнителни средства за общините по програмата за оптимизиране на училищния персонал.

Инфраструктура, бизнес и туризъм

Министрите ще дадат зелена светлина за отчуждаване на частни имоти в землището на село Лагошевци (община Димово), необходими за мащабния проект по изграждане на железопътната линия Видин – София в участъка Видин – Медковец. Дневният ред предвижда и одобряването на пет отделни постановления за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за текущата година.

Международни отношения и правосъдие

На икономическия фронт се очаква одобрението на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между икономическите министерства на България и Саудитска Арабия. Правителството ще разгледа и предложението за откриване на почетно консулство на Република Конго в София.

В областта на правосъдието ще се гласува изплащането на разноски по присъдено решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото на Българския хелзинкски комитет срещу България.

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