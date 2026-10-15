Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Минималната заплата става 660 евро от 2027 г. според предложение на правителството

Минималната заплата става 660 евро от 2027 г. според предложение на правителството
БТА

Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или с 6,4% спрямо размера ѝ от 620,20 евро през 2026 г.

Правителството предлага 660 евро минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.

Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации.

Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или с 6,4% спрямо размера ѝ от 620,20 евро през 2026 г.

Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика.

Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. 

Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. 

Още по темата

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Добрин Иванов пред Таралеж: Направихме стъпка към новия механизъм за минималната заплата

Добрин Иванов пред Таралеж: Направихме стъпка към новия механизъм за минималната заплата

КТ "Подкрепа": Минималната заплата може да е около 660 евро през 2027 г.

КТ "Подкрепа": Минималната заплата може да е около 660 евро през 2027 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Петър Ганев: Ситуацията в Черно море ще се отрази върху голямата индустрия в България

Петър Ганев: Ситуацията в Черно море ще се отрази върху голямата индустрия в България

Цветан Цеков: Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата

Цветан Цеков: Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата

Германските автомобилни гиганти губят позиции от Китай и искат повече държавна подкрепа

Германските автомобилни гиганти губят позиции от Китай и искат повече държавна подкрепа

Водещи

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

  • Преди 7 минути
Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

  • Преди 9 минути
Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

  • Преди 28 минути
Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

  • Преди 41 минути
Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

  • Преди 45 минути
Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

  • Преди 1 час