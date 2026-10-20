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Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка
БТА

Мъжът е получил тежка травма при работа с ъглошлайф

Транспортираха с медицински хеликоптер до болница в София 64-годишен мъж от Мадан, след като е получил тежка травма на ръката при работа с ъглошлайф в дома си, предаде „Фокус“.

Въздушната линейка е кацнала на площадката до МБАЛ – Смолян, откъдето е поела пострадалия към столицата.

По информация на лекарите от Смолян мъжът е с частично ампутирана ръка вследствие на инцидента.

 

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