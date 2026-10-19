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Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция
АП/БТА

При ударите са ранени трима души, а Зеленски потвърди възстановяването на обмена на ключова информация с Вашингтон

Една жена е загинала, а трима души са ранени при руска въздушна атака срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Ударите са нанесли щети на метростанция и 25-етажна жилищна сграда, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от "Ройтерс".

По информация на градските власти са засегнати още нежилищни сгради и медицинско заведение. Повредената метростанция се намира на левия бряг на Киев.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Съединените щати са възобновили предоставянето на ключова разузнавателна информация на Украйна след кратко прекъсване.

Американските данни са от съществено значение за ранното предупреждение при руски ракетни атаки, особено при използването на високоскоростни ракети.

Зеленски потвърди и разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които посетиха Киев по-рано този месец.

Контактите се осъществяват на фона на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да посредничи за постигането на споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Въпреки продължаващите дипломатически разговори руските въздушни удари срещу украински градове не спират.

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