Катастрофа с 2 автомобила на кръстовище в Сливен

Пътнотранспортно произшествие между два автомобила е станало около 17:00 часа днес на натоварено кръстовище на бул. „Стефан Стамболов“ в Сливен.

При инцидента няма пострадали, съобщи полицията, цитирана от БТА.

В единия от автомобилите са пътували и три деца.

Всички водачи и пътници в двата автомобила са били прегледани на място от екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

По случая ще бъдат предприети действия съгласно Закона за движението по пътищата, уточниха от полицията.