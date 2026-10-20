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Катастрофа с 2 автомобила на кръстовище в Сливен

Катастрофа с 2 автомобила на кръстовище в Сливен
БТА

3 деца са пътували в едната кола

Пътнотранспортно произшествие между два автомобила е станало около 17:00 часа днес на натоварено кръстовище на бул. „Стефан Стамболов“ в Сливен.

При инцидента няма пострадали, съобщи полицията, цитирана от БТА.

В единия от автомобилите са пътували и три деца.

Всички водачи и пътници в двата автомобила са били прегледани на място от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. 

По случая ще бъдат предприети действия съгласно Закона за движението по пътищата, уточниха от полицията.

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