САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение

Вашингтон и Делхи са на крачка от сключването на дългоочакваното търговско споразумение. Това стана ясно от думите на американския държавен секретар Марко Рубио, който говори пред журналисти в Мумбай малко преди срещата си с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар, информира ДПА.

По отношение на напредъка в преговорите Рубио остана оптимист, но без да навлиза в конкретика. „Мисля, че остават само няколко въпроса за довършване, така че смятам, че това ще се случи скоро“, заяви той.

Държавният секретар засегна и деликатната тема за мащабните доставки на руски петрол за Индия. Той отбеляза, че Белият дом оценява „значителния напредък“ на най-многолюдната държава в света към диверсификация на енергийните източници, като призна, че подобен преход изисква време.

Макар Индия да е критично важен стратегически партньор за САЩ, двустранните отношения преминаха през труден период поради наказателните мита, наложени по-рано от американския президент Доналд Тръмп. През февруари обаче Тръмп отмени тези налози за милиарди долари, чиято непряка цел бе да ударят руския петролен сектор. Последва неколкомесечен застой в преговорите, но подготвяното временно споразумение предвижда намаляване на американските мита върху индийския внос.

По време на официалните разговори с Джайшанкар Рубио изрази очакване, че по-близкото партньорство в енергетиката със САЩ „може да изиграе трансформираща роля в диверсифицирането на веригите за доставки на Индия, като същевременно задоволи значителното потребителско търсене в страната“. Той даде висока оценка и на развитието в сферата на отбраната и мирното използване на ядрената енергия.