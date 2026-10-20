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Румен Радев иска да задържи лекарите в България

Румен Радев иска да задържи лекарите в България
БТА

Той отчете, че за текущата година финансирането за здравеопазване е увеличено с близо половин милиард евро

Държавата ще насочи максимални усилия, за да осигури на медицинските специалисти модерни условия за работа и възможност да прилагат у нас най-съвременните световни методи за лечение. Това увери премиерът Румен Радев в приветствието си при откриването на форума „Лекарите, на които вярваме“, организиран от вестник „24 часа“.

В речта си министър-председателят очерта основните стратегически очаквания към сектора. По думите му секторът трябва непрекъснато да се доближава до водещите световни стандарти, като е необходим много по-категоричен преход от болнично лечение към профилактика и превенция. Той отчете, че за текущата година финансирането за здравеопазване е увеличено с близо половин милиард евро. Тези допълнителни средства са разпределени за Здравната каса, изграждането на Националната детска болница, както и за повишаване на заплатите на младите медици с цел задържането им в страната.

Обръщайки се директно към новото поколение специалисти, премиерът подчерта, че „имаме нужда от вашите знания, талант и енергия, а наш дълг е да създадем такива условия, че да намирате професионална реализация в България, и ще го правим“. Той допълни, че в ера на обща ерозия в обществото, лекарите остават ключов стълб за съхраняване на ценното обществено доверие.

По отношение на законността Радев изрази надежда, че в бъдеще няма да се стига до показни сцени със задържани от органите на реда медици. Премиерът обаче допълни, че „Не мога да ви обещая, че ще си затворим очите. Проверките ще станат още по-всеобхватни“.

В този контекст той изнесе стряскаща статистика, според която броят на ТЕЛК решенията расте в геометрична прогресия и вече обхваща над 800 хиляди български граждани. Радев направи важното уточнение, че не подлага под съмнение реалните диагнози на тези хора, но обяви драстично затягане на контрола и мащабни инвестиции в дигитализация, които да елиминират всякакви предпоставки за корупция и злоупотреби.

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