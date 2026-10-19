Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

Американската технологична компания Anthropic, разработчик на изкуствения интелект Claude, обяви създаването на нов фонд за обществена полза, в който ще бъдат заделени 5% от акциите ѝ. Според последната потвърдена оценка на компанията делът се равнява на приблизително 48,25 млрд. долара.

Инициативата цели част от икономическите ползи от развитието на изкуствения интелект да достигат до по-широки обществени групи, включително хората, които могат да бъдат засегнати от автоматизацията и промените на пазара на труда.

ИИ създава богатство, но поставя работните места под натиск

От Anthropic предупреждават, че изкуственият интелект има потенциала да генерира огромна икономическа стойност, но същевременно може да доведе до сериозни сътресения за работниците в различни сектори.

Компанията вече е отделила 200 млн. долара за изследване и ограничаване на последиците от ИИ върху заетостта. Новият фонд би могъл да осигури значително по-голям ресурс за подобни инициативи, както и за дарения към организации с нестопанска цел или директна финансова подкрепа за определени групи от населението.

Фондът може да нарасне с развитието на компанията

Новата структура ще бъде учредена като дружество с ограничена отговорност, изцяло притежавано от Anthropic, вместо като традиционна фондация с нестопанска цел. Според компанията този модел ще ѝ осигури по-голяма гъвкавост при финансирането на общественополезни проекти.

Планът предвижда възможност делът на фонда да се увеличава с растежа на Anthropic. При всяко 50% увеличение на стойността над определено начално ниво ръководството ще може да одобри прехвърлянето на допълнителни 2% от акциите. Механизмът обаче няма да действа автоматично, а ще зависи от решенията на борда.

Компанията все още не е обявила кога акциите могат да бъдат превърнати в средства за конкретни проекти.

Обществената полза може да достигне 193 млрд. долара

Новият фонд надгражда по-ранни ангажименти на основателите и служителите на Anthropic за даряване на акции. При отчитане на тези задължения приблизително 20% от акциите на компанията биха били предназначени за обществена полза, с прогнозна стойност около 193 млрд. долара.

Това обаче не означава, че сумата вече е събрана в брой или е готова за разпределение. Става дума за оценката на акциите, обхванати от различни ангажименти за дарения.

Anthropic заявява още, че акциите на фонда няма да се използват за лобиране или политически дарения. През следващите месеци компанията планира да разкрие повече подробности за управлението на фонда и критериите за бъдещото увеличаване на неговия дял.

Големият въпрос остава дали подобни инициативи ще успеят да смекчат социалните последици от навлизането на ИИ — и дали преразпределянето на част от създаденото богатство ще бъде достатъчно, ако автоматизацията промени из основи пазара на труда.