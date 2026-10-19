Заплаха по телефона до летището във Виена е отклонила самолета към София

Самолетът на Austrian Airlines, изпълняващ полет от Тел Авив до Виена, който беше принуден да кацне извънредно на летище „Васил Левски“ в София, е бил пренасочен след получен сигнал за взривно устройство срещу летището във Виена. Информацията е потвърдена от австрийското Министерство на вътрешните работи, съобщава Ройтерс.

Машината кацна на столичното летище снощи, където са били извършени необходимите проверки за сигурност.

На борда са пътували общо 57 души – 51 пътници и шестима членове на екипажа.

След приключване на проверките самолетът е получил разрешение да продължи полета си и е излетял от София около 3:00 часа през нощта.

Според израелския вестник „Аарец“ заплахата е била отправена от австрийски гражданин, който не е пътувал със самолета. Изданието обаче не посочва източника на тази информация.

Към момента няма официално потвърждение за самоличността на човека, подал сигнала.