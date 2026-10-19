Александър Томаш поема Септември София

Александър Томаш ще бъде новият старши треньор на Септември (София), съобщава „Мач Телеграф“. Очаква се столичният клуб да представи официално специалиста още днес.

Томаш е провел заключителните разговори с ръководството на клуба от квартал „Драгалевци“ през миналата седмица. Това се е случило ден след оставката на Симао Фрейташ, който впоследствие се раздели със Септември по взаимно съгласие.

Контактите между двете страни обаче са започнали още преди паузата, когато столичани са потърсили Томаш, за да обсъдят условията по евентуалното му назначение.

Специалистът е без отбор от лятото на 2025 година, когато напусна ЦСКА след загубата от Арда в баража за участие в европейските клубни турнири.

Очаква се Томаш да пристигне в Септември заедно с обичайния си екип. В него влизат бившите му съотборници от ЦСКА Константин Мирчев и Тодор Кючуков.