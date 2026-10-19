Откриха 4 милиона турски лири в куфар на пътник на "Малко Търново"

Митническите служители на граничния пункт "Малко Търново" задържаха 4 милиона недекларирани турски лири при проверка на пътнически микробус, пристигащ от Турция.

Случаят е от 16 октомври, когато около 22:10 часа на пункта пристигнал микробус с българска регистрация. Водачът и всички пътници, които са български граждани, заявили, че не пренасят нищо за деклариране.

При последвалата проверка митническите инспектори открили в куфара на един от пътниците осем полиетиленови плика с банкноти в различни купюри.

Общата сума възлиза на 4 милиона турски лири с равностойност 71 760 евро. За парите не били представени документи, удостоверяващи произхода им.

Недекларираната валута е задържана, а на българския гражданин е съставен акт за административно нарушение по Валутния закон. По случая е образувано административнонаказателно производство.

От Териториална дирекция "Митница Бургас" напомнят, че при пренасяне на парични средства на стойност 10 000 евро или повече през границата с държава извън Европейския съюз е задължително те да бъдат декларирани пред митническите органи.