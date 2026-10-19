Преди зимата: Община Варна започна премахване на ресторант на "Траката"

Община Варна започна процедури по премахване на два незаконни обекта, изградени в нарушение на Закона за устройство на територията. Издадени са констативни актове за събарянето на ресторант „Немо“ на плаж „Траката“, а също и на автомивка и заведение за хранене в местност „Св. Никола“ близо до кръговото кръстовище на бул. „Княз Борис I“ и ул. „Арх. Манол Йорданов“.

На 14 октомври служители на отдел „Строителен контрол“ към Община Варна са съставили констативен акт за двуетажната сграда, в която се помещава ресторант „Немо“. Проверката е установила, че обектът е изграден без разрешение за строеж и без одобрени инвестиционни проекти. За сградата е издадено удостоверение за търпимост от главния архитект на район „Приморски“ през 2020 година, но проверката е установила, че постройката не е съществувала преди 2001 година. Въз основа на събраните данни общинските служители приемат, че строежът е незаконен. Съставеният констативен акт поставя началото на административната процедура за премахване на незаконния строеж.

Установени са нарушения и при другия обект – автомивка и заведение за хранене. Проверката е извършена във връзка с писмо на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, постъпило в Община Варна през юли миналата година. За обекта е издадено разрешение за поставяне от кмета на район „Приморски“ през юли 2022 г. При проверката обаче е установено, че конструкцията не отговаря на законовите изисквания.