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Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля
АП/БТА

19-годишният талант стана най-младият футболист на Реал Мадрид през този век с гол и асистенция в един мач от Ла Лига

Реал Мадрид записа едно от най-убедителните си представяния през сезона, побеждавайки Севиля с 4:1 в деветия кръг на Ла Лига. Освен двата гола на Килиан Мбапе испанската преса открои историческата вечер на Ян Диоманде.

Националът на Кот д'Ивоар асистира за откриващото попадение на Арда Гюлер, а две минути след гола на Севиля се разписа и оформи крайния резултат на „Сантиаго Бернабеу“.

На възраст 19 години и 338 дни Диоманде стана най-младият футболист на Реал Мадрид през XXI век, който отбелязва гол и прави асистенция в един и същи двубой от испанското първенство.

Досегашният рекорд принадлежеше на Джуд Белингам. Английският полузащитник постигна същото на 20 години и 51 дни, но привлеченият от РБ Лайпциг нападател подобри постижението му със значителна разлика.

С представянето си срещу Севиля Диоманде затвърди статута си на един от най-обещаващите млади футболисти в състава на Реал Мадрид. Неговият принос дойде и в ключов момент - непосредствено преди гостуването на Барселона в Ел Класико.

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