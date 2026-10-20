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Най-важното от България на 20.10.2026 г.

Най-важното от България на 20.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

България няма как да участва във финансирането на допълнителните 70 милиарда евро, поискани от украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви министър-председателят Румен Радев, като настоя за възможно най-бързо дипломатическо решение на войната в Украйна.

Радев припомни, че Европейският съюз вече е одобрил заем от 90 милиарда евро за Киев, а на последното заседание на Европейския съвет Зеленски е поискал още 70 милиарда.

"Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 милиарда", категоричен беше премиерът.

Според него продължаването на военните действия вече представлява заплаха не само за сигурността, но и за икономическата и социалната стабилност на европейските държави.

Иван Илиянов Йорданов е официално освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това става с указ на президента Илияна Йотова от 13 октомври 2026 г., обнародван днес в "Държавен вестник".

Изпълнението на указа е възложено на министъра на външните работи.

Освобождаването на дипломата идва след скандала около плащанията за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски.

На 18 септември премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър Велислава Петрова да подготви отзоваването на Иван Йорданов във възможно най-кратък срок.

Изявлението последва информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, според която дружество, плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Недоволни се събраха тази вечер на пореден протест срещу властта в центъра на столицата.

Протестиращите срещу управлението на премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова започнаха да се събират около 18:30 часа на площад "Независимост" в София.

Демонстрацията бе организирана под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!".

Студенти по медицина и млади лекари тази вечер също излязоха на протест пред министерството на здравеопазването.

Те настояват за изпълнение на предизборните обещания и конкретни действия за подобряване на условията за специализация и работа в здравната система.

Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция.

Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи.

Корабът беше сериозно повреден при нападението на около 70 морски мили източно от град Бяла. След удара на борда избухна пожар, а машинното отделение започна да се пълни с вода. Въпреки нанесените поражения плавателният съд остана на повърхността, но получи наклон и известно време се носеше без управление в Черно море.

На 14 октомври ABLE напусна българската изключителна икономическа зона. По данни на Министерството на транспорта това се случило около 01:10 часа, когато корабът се намирал на приблизително 33 морски мили източно от Ахтопол.

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