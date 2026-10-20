Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция, предава Нова телевизия.

Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи.