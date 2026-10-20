Полицията иззе документи от Община Сунгурларе, кметът отрича да има задържани служители

Полицейски служители са влезли в сградата на Община Сунгурларе и са иззели документи от местната администрация. Към момента няма официална информация какво е наложило действията на полицията и каква документация е обект на проверката.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е заявил пред БНТ, че по време на акцията е бил в командировка и пътува обратно към града. Той е уточнил, че все още не разполага с подробна информация за действията на органите на реда.

Гавазов посочи, че няма задържани служители на общинската администрация.

Очаква се компетентните органи да предоставят официална информация за проверката и причините за изземването на документите.