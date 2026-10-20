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Черна гора и Хърватия напредват по три спора на фона на условията за членство в ЕС

Черна гора и Хърватия напредват по три спора на фона на условията за членство в ЕС
Снимка: AP/БТА

Споровете за Котор, Моринь и компенсациите за задържаните остават в центъра на преговорите

Черна гора е близо до разрешаването на три отворени въпроса с Хърватия, като е възможно развитие по тях да има още днес. Това заяви черногорският министър на външните работи Ервин Ибрахимович, цитиран от националната телевизия РТЦГ.

В предаването "Дневник" той уточни, че става дума за споровете около плувния басейн в Котор, паметната плоча в бившия лагер "Морин" и обезщетенията за хората, задържани там.

Ибрахимович подчерта, че правителството в Подгорица подхожда отговорно към нерешените теми, които стоят на дневен ред от десетилетия. По думите му дискусиите за учебния кораб "Ядран" и демаркацията на границата между двете държави ще се водят въз основа на историческите факти и наличната документация.

"Започнахме да разглеждаме нерешени въпроси, които стоят на дневен ред от десетилетия. Те не могат да бъдат решени с магическа пръчка, но работим по тях", заяви черногорският външен министър.

Запитан кой от споровете е най-труден за разрешаване, Ибрахимович призова да не се прави класация, тъй като всеки въпрос има собствена тежест. Той посочи, че казусите с кораба "Ядран" и определянето на границата изискват по-интензивно сътрудничество между двете страни.

Министърът открои и значението на въпросите, свързани с изчезналите лица, отношението към жертвите и военните престъпления.

"Трябва да подходим към тези въпроси отговорно и да покажем, че и двете държави са готови да гледат към бъдещето", каза още Ибрахимович.

Черна гора и Хърватия продължават да имат редица нерешени двустранни въпроси. Сред тях са съдбата на учебния кораб "Ядран", спорът за собствеността и историческата принадлежност на плавателния съд, както и определянето на общата граница, припомня агенция МИНА.

Разногласията са част от по-широкия политически диалог между Подгорица и Загреб. Миналата седмица Хърватия изпрати до държавите членки на Европейския съюз документ с осем условия, които Черна гора трябва да изпълни преди присъединяването си към общността, припомня Радио Свободна Европа.

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