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Студенти разпънаха палатки пред парламента в Атина, искат "безплатна просвета"

Студенти разпънаха палатки пред парламента в Атина, искат "безплатна просвета"
АП/БТА

Протестната вълна утре ще обхване над 50 града в цяла Гърция, заканват се организаторите

Палатков лагер беше разпънат пред гръцкия парламент днес от студенти, които се събраха на знаковия атинаски площад „Синтагма“, информира телевизия Скай.

Младежите издигнаха искания за осигуряване на безплатни студентски общежития, държавни компенсации заради драстичното поскъпване на живота и защита на „обществената и безплатна просвета“. Участниците в акцията обявиха, че ще нощуват на площада, като програмата за вечерта включва и протестен концерт.

Организаторите определят палатковия лагер като начало на двудневни демонстрации, в които утре се очаква да се включат и ученици. За сряда по обяд е насрочено масово шествие до законодателния орган, което ще премине под наслова: „От Гърция до Франция се борим за обществено и безплатно образование“. Намеренията на учащите получиха подкрепа и от синдикатите на преподавателите, които обявиха стачни действия.

Протестната вълна утре ще обхване над 50 града в цяла Гърция. Проявите ще предизвикат и сериозни транспортни затруднения – в Солун от 9:00 часа сутринта временно ще бъдат затворени пет от централните метростанции, като мотрисите ще преминават през тях транзитно, без да качват и свалят пътници.

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