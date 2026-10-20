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Икономика

„Фолксваген“ изтегля от пазара над 70 000 електромобила заради дефектни батерии

„Фолксваген“ изтегля от пазара над 70 000 електромобила заради дефектни батерии
AP/БТА

Това не е първото изтегляне на автомобили от пазара тази година заради проблеми с батериите

Германският автомобилостроител „Фолксваген“ (Volkswagen) изтегля от пазара близо 72 700 електромобила заради дефектни батерии, сочат данни на Германската федерална служба за автомобилен транспорт (KBA), цитирани от ДПА.

Около 10 000 от засегнатите автомобили, главно от серията Ай Ди (ID) на компанията, са в Германия.

Миналата седмица стана известно, че „Фолксваген“ подготвя изтеглянето, след като вътрешни проверки на качеството са установили, че отделни клетки на високоволтовите батерии в някои автомобили от серията Ай Ди не отговарят на изискванията. По данни на компанията причината са производствени дефекти при доставчици, засягащи ограничен период на производство.

В редки случаи това може да доведе до повишено термично натоварване на тези батерии, а в екстремни случаи може да възникне пожар“, посочи компанията миналата седмица.

Засегнатите модели включват Ай Ди.3 (ID.3), Ай Ди.4 (ID.4), Ай Ди7 (ID.7) и „Ай Ди.Бъз“ (ID.Buzz), произведени в определени периоди между 2022 и 2025 г., както и модела „Купра Борн“ (Cupra Born), произвеждан от испанското дъщерно дружество „Купра“ (Cupra) между 2022 и 2024 г., отбелязва БТА.

Компанията съобщи, че засегнатите клиенти ще получат писмо.

Като незабавна предпазна мярка „Фолксваген“ ограничава зареждането на засегнатите автомобили до максимум 80 на сто, докато те не бъдат проверени в сервиз. По данни на компанията може да не се наложи подмяна на засегнатите батерийни модули, тъй като актуализация на софтуера може да се окаже достатъчна, според „Фолксваген“.

Това не е първото изтегляне на автомобили от пазара тази година заради проблеми с батериите. През март „Фолксваген“ и „Купра“ вече изтеглиха от пазара над 90 000 автомобила в световен мащаб по същата причина, включително 28 000 в Германия.

В края на септември автомобилният производител изтегли и малко над 5 милиона автомобила в световен мащаб за проверка в сервизи заради винт в кормилната система, който е податлив на корозия.

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