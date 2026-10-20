Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежите и сблъсъците

Италианският министър-председател Джорджа Мелони обяви, че до края на годината в Милано ще бъдат разположени 500 военнослужещи, които да подпомагат полицията. Решението идва след сблъсъците и грабежите в града през миналия уикенд, съобщи Франс прес (АФП).

На заседание на правителството са били одобрени и мерки за улесняване на задържането на непълнолетни, както и за налагане на глоби на родителите им при нанесени щети. Предвидени са и мерки срещу участието в насилствени действия по време на демонстрации.

"Демонстрациите са право, но разграбването на градовете ни не е", заяви Мелони във видеоклип, публикуван в социалната мрежа "X".

Италианската министър-председателка съобщи, че близо 200 полицаи са били ранени, а 330 души са задържани. По думите ѝ половината от задържаните са с "чуждестранен произход" - определение, което включва както хора, родени извън Италия, така и родени в страната с родители, родени в чужбина.

Правителството е решило да въведе глоби за родители за щетите, причинени от децата им по време на протестите. Кабинетът обаче не е одобрил предоставянето на полицейски правомощия на военнослужещите. Според италиански медии решението е свързано с противопоставянето на президента Серджо Матарела, който е смятан за умерена и уважавана фигура в страната.

През миналия уикенд Милано, икономическата столица на Италия, стана сцена на грабежи и сблъсъци между демонстранти и полицията. Напрежението принуди някои луксозни търговски марки да затворят магазините си, отбелязва АФП.