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Обявиха конкурс за кураторски проект за българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.

Обявиха конкурс за кураторски проект за българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.
БТА

Предложенията ще бъдат оценявани от жури с председател арх. Петър Диков

Министерството на културата обяви конкурс за кураторски проект за националното участие на България в 20-ото издание на Венецианското биенале за архитектура, което ще се проведе от 8 май до 21 ноември 2027 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 ноември 2026 г. до 12:00 ч., съобщават от ведомството.

Конкурсът се организира във връзка с решение на Министерския съвет от 8 октомври 2026 г. за участие на България в международния форум. Процедурата ще се проведе съгласно Статута за национално участие на страната във Венецианското биенале за архитектура, утвърден през 2024 г.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно или в обединения. Кандидатите трябва да притежават професионална квалификация и познания за спецификата на съвременната българска архитектура. Всеки участник има право да подаде само едно проектно предложение.

Документите трябва да бъдат представени на български и английски език, в два екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител. Те се подават на място или по куриер в деловодството на Министерството на културата на бул. „Александър Стамболийски“ 17 в София. Проекти, постъпили след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Предложенията ще бъдат оценявани от жури с председател арх. Петър Диков, председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България. В състава му влизат представители на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България, както и д-р Весела Ножарова, съкуратор на българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2008 г., и арх. Ясен Марков, куратор на българския павилион през 2025 г. В работата на журито със съвещателен глас ще участва и арх. Александър Стайнов от Министерството на културата, определен за национален комисар на българското участие през 2027 година, посочват от екипа на министерството. 

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