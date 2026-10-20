Обявиха конкурс за кураторски проект за българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.

Министерството на културата обяви конкурс за кураторски проект за националното участие на България в 20-ото издание на Венецианското биенале за архитектура, което ще се проведе от 8 май до 21 ноември 2027 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 ноември 2026 г. до 12:00 ч., съобщават от ведомството.

Конкурсът се организира във връзка с решение на Министерския съвет от 8 октомври 2026 г. за участие на България в международния форум. Процедурата ще се проведе съгласно Статута за национално участие на страната във Венецианското биенале за архитектура, утвърден през 2024 г.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно или в обединения. Кандидатите трябва да притежават професионална квалификация и познания за спецификата на съвременната българска архитектура. Всеки участник има право да подаде само едно проектно предложение.

Документите трябва да бъдат представени на български и английски език, в два екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител. Те се подават на място или по куриер в деловодството на Министерството на културата на бул. „Александър Стамболийски“ 17 в София. Проекти, постъпили след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Предложенията ще бъдат оценявани от жури с председател арх. Петър Диков, председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България. В състава му влизат представители на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България, както и д-р Весела Ножарова, съкуратор на българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2008 г., и арх. Ясен Марков, куратор на българския павилион през 2025 г. В работата на журито със съвещателен глас ще участва и арх. Александър Стайнов от Министерството на културата, определен за национален комисар на българското участие през 2027 година, посочват от екипа на министерството.