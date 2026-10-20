ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

Европейският съюз представи във вторник нова арктическа стратегия, отразяваща значението на региона за сигурността, с обещания за засилване на сателитното наблюдение, увеличаване на мониторинга на подводните кабели и помощ на членовете на ЕС за закупуване на ледоразбивачи, предаде Ройтерс.

Арктика е от нарастващ интерес за големите сили, включително САЩ, Русия, Китай и Европа, тъй като топенето на ледовете открива нови корабни маршрути.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да придобие Гренландия, територия на членката на ЕС Дания, докато триенето между арктическите държави и Русия се засили след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 година, отбелязва Ройтерс.

"Арктика е едно от местата, където тектоничните плочи на геополитиката се сблъскват", каза Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, изпълнителния орган на ЕС.

"Когато видим, че суверенитетът, териториалната цялост и правилата, които са в основата на стабилността в региона, вече не могат да се приемат за даденост, трябва да действаме", каза тя пред репортери в Страсбург.

Представители на ЕС твърдят, че Москва е отворила отново и модернизирала военни бази от съветската епоха в Арктическия регион през последните години и посочиха, че Русия има голяма концентрация на ядрени оръжия на Колския полуостров, в рамките на Северния полярен кръг.

Те казват, че Арктика се е превърнала и в полигон за изпитания на руски ракети.

Русия, от своя страна, обвини НАТО, че води региона към милитаризация. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви през август, че Русия се стреми да запази мира и стабилността и да намали заплахите за националната сигурност в региона.

Отразявайки нарасналите опасения относно безопасността на жизненоважни подводни кабели и тръбопроводи, стратегията на ЕС гласи, че ще създаде "морски център за сигурност" за споделяне на информация между членовете и партньорите на ЕС от различни източници "от морското дъно до космоса".

Като първа стъпка ЕС планира да създаде арктически кабелен хъб за наблюдение, защита и подпомагане на ремонта на кабелите според стратегията, изготвена от Европейската комисия и върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

ЕС също така се стреми да следи по-отблизо Арктика като част от плановете си за разширяване на мрежата си за сателитно наблюдение "Коперник".

В стратегията се казва, че блокът от 27 държави, който включва арктическите държави Финландия, Швеция и Дания, се нуждае и от повече ледоразбивачи.

Новият документ, в който не е посочена цена на планираните мерки, е първата актуализация на арктическата стратегия на ЕС от 2021 г. насам и последната от поредица стъпки на ЕС, фокусирани върху региона. Миналия месец фон дер Лайен разкри планове за инвестиции от ЕС в Гренландия на стойност 200 милиона евро.