Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във вторник, че Съединените щати трябва да прекратят своя натиск и заплахи и да премахнат санкциите, преди да започнат каквито и да било преговори. Това стана ясно по време на срещата му с началника на пакистанската армия в Техеран.

„Преди каквито и да било преговори, те първо трябва да сложат край на натиска и заплахите и да вдигнат санкциите“, каза Пезешкиан, според изявление, разпространено от иранската държавна медия IRIB.

В разговор с фелдмаршал Асим Мунир, Пезешкиан посочи, че проблемите в региона – от нарастващото напрежение до прекъсванията на трафика в Ормузкия проток – „произтичат от войнолюбието на САЩ“. Протокът е тесен воден път на входа на Персийския залив и е основен маршрут за глобалните доставки на петрол.

„Американците трябва да обяснят защо започнаха войната и въвлякоха в нея себе си и целия свят“, каза още Пезешкиан.

Мунир пристигна в иранската столица във вторник заедно с водена от него делегация. Пакистан и Иран споделят обща граница.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви по-рано през деня, че посещението е насочено главно към укрепване на двустранните отношения и сътрудничеството между Техеран и Исламабад.

В отговор на спекулациите, че Мунир може да пренася политическо послание или военна заплаха, Багаи поясни, че част от контактите между двете страни включват преговори, но по-голямата част от тях са фокусирани върху двустранните връзки. Той подчерта изключителното значение на отношенията между съседните държави и усилията за разширяване на сътрудничеството.

Визитата се провежда на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ, докато дипломатическите усилия за разрешаване на различията им остават в застой. Пакистан действа като посредник в опитите за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран по време на войната, която Съединените щати и Израел започнаха на 28 февруари.