Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите
АП/БТА

„Американците трябва да обяснят защо започнаха войната и въвлякоха в нея себе си и целия свят“, каза още Пезешкиан

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във вторник, че Съединените щати трябва да прекратят своя натиск и заплахи и да премахнат санкциите, преди да започнат каквито и да било преговори. Това стана ясно по време на срещата му с началника на пакистанската армия в Техеран.

„Преди каквито и да било преговори, те първо трябва да сложат край на натиска и заплахите и да вдигнат санкциите“, каза Пезешкиан, според изявление, разпространено от иранската държавна медия IRIB.

В разговор с фелдмаршал Асим Мунир, Пезешкиан посочи, че проблемите в региона – от нарастващото напрежение до прекъсванията на трафика в Ормузкия проток – „произтичат от войнолюбието на САЩ“. Протокът е тесен воден път на входа на Персийския залив и е основен маршрут за глобалните доставки на петрол.

„Американците трябва да обяснят защо започнаха войната и въвлякоха в нея себе си и целия свят“, каза още Пезешкиан.

Мунир пристигна в иранската столица във вторник заедно с водена от него делегация. Пакистан и Иран споделят обща граница.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви по-рано през деня, че посещението е насочено главно към укрепване на двустранните отношения и сътрудничеството между Техеран и Исламабад.

В отговор на спекулациите, че Мунир може да пренася политическо послание или военна заплаха, Багаи поясни, че част от контактите между двете страни включват преговори, но по-голямата част от тях са фокусирани върху двустранните връзки. Той подчерта изключителното значение на отношенията между съседните държави и усилията за разширяване на сътрудничеството.

Визитата се провежда на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ, докато дипломатическите усилия за разрешаване на различията им остават в застой. Пакистан действа като посредник в опитите за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран по време на войната, която Съединените щати и Израел започнаха на 28 февруари.

Още по темата

Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

Иран назначи санкционирания от ООН Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

Иран назначи санкционирания от ООН Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

Турция и Пакистан изпращат войски в Саудитска Арабия заради хутите

Турция и Пакистан изпращат войски в Саудитска Арабия заради хутите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

Преди 15 години ЕТА се отказва окончателно от въоръжена борба

Преди 15 години ЕТА се отказва окончателно от въоръжена борба

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежите и сблъсъците

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежите и сблъсъците

Най-важното от света на 20.10.2026-та г.

Най-важното от света на 20.10.2026-та г.

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Водещи

ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

  • Преди 21 минути
ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

  • Преди 2 часа
Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

  • Преди 2 часа
Трима задържани при полицейска акция в Силистренско

Трима задържани при полицейска акция в Силистренско

Преди 15 години ЕТА се отказва окончателно от въоръжена борба

Преди 15 години ЕТА се отказва окончателно от въоръжена борба

  • Преди 2 часа
ЕЦБ: Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до най-ниското ниво от януари 2023 г.

ЕЦБ: Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до най-ниското ниво от януари 2023 г.

  • Преди 2 часа
Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

  • Преди 3 часа
Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежите и сблъсъците

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежите и сблъсъците

  • Преди 3 часа
Обявиха конкурс за кураторски проект за българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.

Обявиха конкурс за кураторски проект за българското участие във Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.

Най-важното от света на 20.10.2026-та г.

Най-важното от света на 20.10.2026-та г.

  • Преди 3 часа
Спират тока в части от 15 района на София на 21 октомври

Спират тока в части от 15 района на София на 21 октомври

Експерти: Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-спокоен и уравновесен период

Експерти: Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-спокоен и уравновесен период

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

  • Преди 3 часа
„Фолксваген“ изтегля от пазара над 70 000 електромобила заради дефектни батерии

„Фолксваген“ изтегля от пазара над 70 000 електромобила заради дефектни батерии

  • Преди 3 часа
Димитър Гърдев: Общественият договор се разпада, а протестите в Западна Европа се разрастват

Димитър Гърдев: Общественият договор се разпада, а протестите в Западна Европа се разрастват

  • Преди 3 часа