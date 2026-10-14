Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната
АП/БТА

Но правителствата трябва да бъдат предпазливи, добави европейският еврокомисар

Няма признаци за нова криза на държавния дълг в еврозоната, но правителствата трябва да бъдат предпазливи, тъй като разходите за обслужване на дълга нарастват поради по-високите държавни и корпоративни заеми и инфлационните очаквания. Това заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран по Ройтерс.

Домбровскис даде интервю за агенцията по време на срещите на Международния валутен фонд (МВФ) в Банкок. Изявлението му идва в момент, когато спредът между френските 10-годишни облигации и еквивалентните германски ценни книжа се задържа близо до рекордно ниво от 140 базисни точки, подхранван от опасенията за високия дълг и дефицит на страната, както и от несигурността дали бюджетът за съкращаване на дефицита ще бъде одобрен от парламента.

Запитан дали вижда наченки на нова европейска дългова криза след турбуленциите от 2010-2012 г., които едва не унищожиха еврозоната, Домбровскис отговори: „Не, но очевидно трябва да бъдем предпазливи по отношение на нашите фискални политики.“ Той допълни, че този съвет към страните членки на ЕС напълно съвпада с препоръките, които МВФ отправя към по-широката международна общност.

Проектобюджетът на Франция за 2027 г. предвижда намаляване на бюджетния дефицит до 5,0% от БВП през следващата година спрямо очакваните 5,4% за настоящата. Предизборната кампания за изборите през април и май следващата година обаче постави под въпрос приемането на законопроекта.

„Франция представи амбициозен бюджет за 2027 г. и сега очевидно е важно този бюджет да бъде приет своевременно, за да се даде ясен сигнал за стабилност относно фискалните перспективи в страната“, посочи Домбровскис.

Той отбеляза, че и други страни от ЕС имат проблеми с дълга, но изтъкна, че дългият среден матуритет на държавния дълг в Европа в момента дава на правителствата време да реагират, преди по-високата доходност да се превърне в много по-високи разходи за обслужване на дълговете.

Още по темата

Инвеститорското доверие в еврозоната се срина през октомври

Инвеститорското доверие в еврозоната се срина през октомври

Кристалина Георгиева: Европа трябва да инвестира повече

Кристалина Георгиева: Европа трябва да инвестира повече

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до 28 млрд. евро през юли

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до 28 млрд. евро през юли

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

Тютюневият сектор с призив към властта: Защитете България от новите рестрикции на ЕС

Тютюневият сектор с призив към властта: Защитете България от новите рестрикции на ЕС

Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

Водещи

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

  • Току-що
Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

  • Преди 10 минути
България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

  • Преди 11 минути
НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

  • Преди 25 минути
Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

  • Преди 29 минути
След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

  • Преди 31 минути
Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

  • Преди 41 минути
Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

  • Преди 50 минути
Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

  • Преди 58 минути