Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

Няма признаци за нова криза на държавния дълг в еврозоната, но правителствата трябва да бъдат предпазливи, тъй като разходите за обслужване на дълга нарастват поради по-високите държавни и корпоративни заеми и инфлационните очаквания. Това заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран по Ройтерс.

Домбровскис даде интервю за агенцията по време на срещите на Международния валутен фонд (МВФ) в Банкок. Изявлението му идва в момент, когато спредът между френските 10-годишни облигации и еквивалентните германски ценни книжа се задържа близо до рекордно ниво от 140 базисни точки, подхранван от опасенията за високия дълг и дефицит на страната, както и от несигурността дали бюджетът за съкращаване на дефицита ще бъде одобрен от парламента.

Запитан дали вижда наченки на нова европейска дългова криза след турбуленциите от 2010-2012 г., които едва не унищожиха еврозоната, Домбровскис отговори: „Не, но очевидно трябва да бъдем предпазливи по отношение на нашите фискални политики.“ Той допълни, че този съвет към страните членки на ЕС напълно съвпада с препоръките, които МВФ отправя към по-широката международна общност.

Проектобюджетът на Франция за 2027 г. предвижда намаляване на бюджетния дефицит до 5,0% от БВП през следващата година спрямо очакваните 5,4% за настоящата. Предизборната кампания за изборите през април и май следващата година обаче постави под въпрос приемането на законопроекта.

„Франция представи амбициозен бюджет за 2027 г. и сега очевидно е важно този бюджет да бъде приет своевременно, за да се даде ясен сигнал за стабилност относно фискалните перспективи в страната“, посочи Домбровскис.

Той отбеляза, че и други страни от ЕС имат проблеми с дълга, но изтъкна, че дългият среден матуритет на държавния дълг в Европа в момента дава на правителствата време да реагират, преди по-високата доходност да се превърне в много по-високи разходи за обслужване на дълговете.