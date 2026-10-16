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Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре
pixabay

Вятърът постепенно ще отслабне, а слаби дъждове са възможни в Югоизточна България и по южното Черноморие

През нощта на много места ще остане облачно, въпреки че облачната покривка временно ще се разкъсва. В югоизточната част на страната все още са възможни слаби дъждове, но само на отделни места. Вятърът постепенно ще отслабне, а в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове мъгли ще се образуват на места в равнините и котловините. Източна и Южна България ще останат под влиянието на слаб до умерен северен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а в някои котловини стойностите ще паднат до 0° и минус 1°. За София се очаква минимална температура около .

През утрешния ден облаците ще се редуват с временни разкъсвания, като по-често ще преобладава облачно време. В югоизточните райони на отделни места ще превали слабо, но с напредването на деня дъждът ще намалее и постепенно ще спре. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще достигнат между 12° и 17°, а в столицата - около 12°.

В планинските райони ще има редуване на облачни и по-ясни периоди, като през по-голямата част от деня почти няма да има валежи. Север-северозападният вятър ще бъде умерен. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около , а на 2000 метра ще остане около .

По българското Черноморие облаците ще преобладават, а преди обяд на места по южното крайбрежие са възможни слаби дъждове. Вятърът ще е от север, умерен, с временни усилвания. Максималните температури ще достигнат 15°-16°. Морската вода ще бъде с температура 18°-19°, а вълнението ще достигне 3 бала.

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