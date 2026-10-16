Шамарът като възпитание: защо тревогата от агресията не променя нагласите

Нарастващите прояви на насилие будят тревога сред българите - 86% от гражданите са на мнение, че през последните три години агресията се е засилила. Това сочат данните от ново национално проучване на „Тренд“, предава NOVA.

Като основни причини за тази тенденция 64% от анкетираните посочват проблемната употреба на алкохол и наркотици. Близо 60% смятат, че агресивното поведение носи авторитет и уважение. Въпреки че почти всички участници в проучването възприемат агресията като сериозен обществен проблем, 46% одобряват шамара като средство за възпитание на дете. Именно това разминаване очертава противоречието в нагласите към насилието.

Димитър Йотов е на 17 години и тренира кикбокс. Облича се изцяло в черно, а на въпрос дали прилича на локал, отговаря:

„Това може би е проблемът на социалните мрежи - че се лепват етикети на хората, без да се познават. Аз лично не се смятам за такъв. Специално в училище участвам в клуб по поезия и рецитиране. Не мисля, че моето обкръжение, въпреки че се обличаме така, сме такива. Просто така е прието“, казва той.

Често срещано е и убеждението, че на агресията трябва да се отвръща с агресия. Самият Димитър е бил провокиран от други младежи на улицата, но въпреки че тренира кикбокс и има възможност да отвърне, е предпочитал да си тръгне.

„Родителите не говорят достатъчно с децата си на тази тема. Според мен това трябва да бъде обсъждано и регулирано от родителите. Аз имам много добра комуникация с родителите ми“, посочва ученикът.

Психологът Младен Владимиров обръща внимание на поведението на родителите и отношенията им с децата.

„Има родители, които се грижат по-добре за личния си автомобил, отколкото за детето си. Когато сме забързани и нямаме време да поговорим, най-лесно е да подчиним детето. Защото шамарът всъщност е желание да доминираш, да подчиниш. Той не е възпитание, а дресировка“, отбелязва психологът.

Близо половината българи смятат, че шамарът е допустимо средство за възпитание на дете, показват данните от последното изследване. В същото време 96% от анкетираните определят агресията като сериозен обществен проблем. Калина Крумова от Сдружение „Мрежа за развитие на личността и талантите“ обръща внимание на значението на последователността във възпитанието:

„В транспортната психология има изследвания, които показват, че ако на едно дете се обясняват правилата за движение по пътищата, но родителят му пресича на червено, то също ще продължи да го прави, когато порасне - както като пешеходец, така и като възрастен участник в движението“.

Училището също е сред местата, където агресията е често срещана - така смятат 40% от участниците в проучването. Педагогическият съветник Мария Михайлова обяснява, че във възрастта между 10 и 15 години отношенията между децата често са белязани от съревнование, а не от взаимна подкрепа.

„Между 10 и 15 години, колкото и да съществуват приятелства между децата, липсва подкрепа. По-скоро има конкуренция. Всеки се опитва да бъде забелязан и понякога жертва приятелствата в името на себе си“, твърди тя.