Лудогорец извади български паспорти на трима бразилци

Трима от бразилците в Лудогорец получиха български паспорти. Това са Кайо Видал, Ерик Маркус и Руан Крус. Тимът от Разград продължава да предприема тази стъпка, за да ограничи броя на чужденците без паспорт в Европейския съюз. Бройката за такива футболисти е ограничена.

Лудогорец пред Манчестър Юнайтед в значима класация

Така към този момент Лудогорец има само петима такива играчи - Хосам Абделмагид (Египет), Иван Желизко (Украйна), Агибу Камара (Гвинея), Натан Фернандес (Бразилия) и Квадво Дуа (Швейцария).

Преди началото на шампионата разградчани бяха декларирали, че през настоящия сезон ще използват 8 състезатели извън Европейския съюз, а след изваждането на паспортите на тримата бразилци ще се освободи място за привличането до трима играчи без паспорт от ЕС през зимата.

Лудогорец се движи на трето място в първенството от началото на сезона с 26 точки, една по-малко от ЦСКА и две зад шампиона Левски.