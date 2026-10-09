Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец проявява интерес към капитана на Университатя Крайова Никушор Банку, съобщава румънското издание TRUmedia. 34-годишният играч е разглеждан като по-евтин вариант за позицията на ляв бек. Там се подвизава Антон Недялков, но в Румъния пишат, че ръководството не е доволно от изявите му.

TRUmedia твърди, че Банку получава по 20 000 евро месечна заплата в Крайова, но тази сума може да нарасне двойно в Разград. Крайният защитник има договор с румънския шампион до 2028 година, но от клуба са обещали, че ще го пуснат без пари, ако получи примамлива оферта от чужбина. Това ще бъде награда за дългогодишната му вярна служба.

Никушор Банку може да пристигне в Лудогорец още през зимата, тъй като договорът на Антон Недялков е до края на сезона и има вариант двете страни да се разделят по взаимно съгласие. Все още от Лудогорец не са започнали преговори с Банку, а само следят ситуацията.