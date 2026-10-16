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Земетресение е регистрирано на 103 км от София

Земетресение е регистрирано на 103 км от София
БТА

Епицентърът на сеизмичното събитие е бил локализиран на 42.9 км от град Кочани и на 103 км от София

Слабо земетресение е регистрирано на границата между България и Република Северна Македония.

Това показват официалните данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е бил с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер и е регистриран на 15 октомври в 12:05 часа.

Епицентърът на сеизмичното събитие е бил локализиран на 42.9 км от град Кочани и на 103 км от София.

Дълбочината на земетресението е била 17.3 километра.

Няма данни за материални щети, като трусът не е бил усетен от населението в района.

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