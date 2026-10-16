Еврото поскъпва леко

Курсът на еврото се повиши с 0,10 на сто до 1,122 долара в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменяше за 0,844 британски лири, с понижение от 0,05 на сто, и за 0,928 швейцарски франка, с повишение от 0,08 на сто.

Доларът се насочва към първия си седмичен спад от пет седмици, след като сътресенията около инвестициите в изкуствен интелект и понижението на доходността по американските държавни облигации прекъснаха поскъпването му.

Разпродажбата на акции в сектора на изкуствения интелект тази седмица се пренесе и към части от кредитния пазар. Инвеститорите се опасяват, че операторите на центрове за данни няма да постигнат рентабилност достатъчно бързо, за да изплатят дълговете си, предаде Ройтерс.

Търсенето на по-сигурни активи насочи средства към държавните облигации. Доходността по десетгодишните американски книжа е на път да отчете най-големия си седмичен спад от повече от година.

През азиатската сесия доларът се понижи до 157,85 йени, като седмичната му загуба достигна около 0,3 на сто. Сходно понижение се очертава и спрямо еврото, което се търгуваше за 1,1226 долара.

Единната европейска валута се отдалечи от 17-месечно дъно, след като през предходните пет седмици загуби над 3 на сто спрямо долара на фона на опасенията за нарастващия дълг на Франция и енергийните рискове през зимата.

Според президента на „Спектра Маркетс“ (Spectra Markets) Брент Донели преоценката на подема в капиталовите разходи за изкуствен интелект би имала ясно отрицателно отражение върху долара. Нови сътресения в сектора могат да доведат до закриване на натрупаните позиции в подкрепа на американската валута и да засилят спада ѝ.

„Ако пазарът отразява нарастващата вероятност за достигане на пик в капиталовите разходи за изкуствен интелект, доларът е за продажба. Цялата американска икономика е като стол с един крак, балансиращ върху търговията с изкуствен интелект“, заяви той.

Валутните експерти на „Комерцбанк“ (Commerzbank) отбелязват швейцарската агенция А Ве Пе, че потребителската инфлация, продажбите на дребно и производствените цени в САЩ са надхвърлили очакванията.

„С това се засилват признаците за все по-широко разпространено покачване на цените“, посочват те. Въпреки това доларът не е успял да задържи печалбите си от сряда.

Според експертите причината е в променените очаквания за действията на Управлението за федерален резерв. След инфлационните данни пазарите първоначално са оценили като по-вероятно ново повишение на лихвите още този месец, но впоследствие са се отказали от тази прогноза.

„Решаващи вероятно са били по-скоро предпазливите изявления на някои членове на ФОМК“, посочват от банката, визирайки Федералния комитет за операциите на открития пазар.

Доларовият индекс, който измерва американската валута спрямо шест основни валути, е на равнище 101,89 и се насочваше към седмичен спад от 0,2 на сто.

Британската лира поскъпна леко спрямо долара до 1,3303 долара, с което седмичният ѝ ръст достигна около 0,5 на сто. Подкрепа оказаха данните за неочаквано увеличение на британския БВП с 0,1 на сто през август.

Новозеландският долар поскъпна с 0,5 на сто до 0,5655 щатски долара и се насочи към седмична печалба от 0,7 на сто.

Австралийският долар също поскъпна леко до 0,6946 щатски долара, но остана на път към седмична загуба от 0,5 на сто. По-слабите от очакваното данни за заетостта в четвъртък накараха пазарите да понижат очакванията си за ново увеличение на лихвите.