ИА „Железопътна администрация“ става регистриращ орган за европейския регистър на превозните средства

Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ e регистриращ орган, който обработва заявленията и актуализира данните в Европейския регистър на превозните средства относно превозните средства, регистрирани на територията на Република България, решиха депутатите с приети на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт.

С преминаването към централизирано регистриране в Европейския регистър на превозните средства отпада необходимостта агенцията да поддържа отделен национален регистър на превозните средства. Агенцията да поддържа само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на България, посочва вносителят - Министерският съвет.

Целта е да се приведе Законът за железопътния транспорт в съответствие с действащата европейска нормативна уредба. Според европейските изискания всяка страна член на Европейския съюз трябва да посочи регистриращ орган, който ще обработва заявления и ще актуализира данни в Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС) за превозни средства, регистрирани на нейна територия.

Предвижда се всички страни от ЕС да прехвърлят данните за регистрираните превозни средства от националните регистри на превозните средства в ЕРПС, като по този начин всички държави членки ще използват централизирано регистриране на превозни средства в ЕРПС.

Другата група промени е свързана с правата на пътниците в железопътния транспорт, като се адаптира българското законодателство в съответствие с европейските регламенти.

Отменя се легалната дефиниция за „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“, тъй като тези понятия вече не се използват в Закона за железопътния транспорт, а материята е уредена в Закона за обществения транспорт. В Закона за обществения транспорт са уредени включително и санкциите при нарушаване на правата на тези пътници.

Предлага се в срок до пет години след влизането в сила на законопроекта Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да извърши последваща оценка на въздействието на закона.