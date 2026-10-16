Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

Нареждането за ограничаване на сателитната услуга Starshield, която Украйна използва за комуникации на бойното поле и операции с дронове, е дошло от Белия дом. Това твърдят двама анонимни източници, цитирани от "Ройтерс".

Според тях ръководството на Пентагона е получило указания да забави услугата на SpaceX за украинските въоръжени сили. Не се уточнява кой конкретно е взел решението за ограничаването на системата.

Междувременно собственикът на SpaceX Илон Мъск заяви, че скоростта на сателитната мрежа се контролира от американското правителство. По думите му всяко забавяне на услугата е резултат от действията на властите в САЩ, а не на неговата компания.