Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Представители на синдикалните организации се срещат с министъра на финансите Гълъб Донев в Министерството на финансите във връзка с бюджетната процедура за следващата година. Преди разговорите лидерите на КТ „Подкрепа“ и КНСБ настояха за по-високо увеличение на доходите от предвидените 5 на сто в бюджетната сфера.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов определи заложеното увеличение като „абсурдно“.

„Голямата картина мрачна ми прилича на това, че ние се връщаме години назад, отново в годините на бедността, мизерията“, заяви той.

По думите му доходите със сигурност трябва да са съобразени с инфлацията и с поскъпването на издръжаката за живот. Според него минимланата заплата за тази година трябва да бъде до максималното ниво, което предвижда новата формула за изчисляване на минимлания доход, а именно - 672 евро.

Манолов изрази надежда предложеният от правителството размер от 660 евро за следващата година да бъде договорен в посока увеличение.

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров също заяви, че увеличението на доходите трябва да покрива инфалцията. Затова синдикатът ще настоява за увеличение на всички заплати с поне 10 на сто.

„Минималната заплата очеивдно, с всичките политически каламбури, хората очакват да стигне до 690 евро, както трябваше да стигне 2027 година“, каза Димитров.

Днес по-късно се очаква и представители на работодателските организации да проведат среща с министъра на финансите.

Днес КНСБ и нейните основни членове организират национален протест и автошествие в София под надслов "За по-високи доходи!". Те ще настояват в бюджета за 2027 г. да се предвиди поне 10 на сто ръст на доходите.