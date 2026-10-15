КНСБ настоява за 690 евро минимална заплата през 2027 г. и 10% ръст на заплатите в бюджетния сектор

КНСБ настоява минималната работна заплата през 2027 г. да достигне 690 евро и възнагражденията в бюджетния сектор да се увеличат с 10%. Президентът на синдиката Пламен Димитров определи предложеното увеличение от 6,4% като неприемливо.

"Минималната заплата дава долното ниво на доходите. Нейното нарастване ориентира как да вървят всички останали доходи. 6,4% нагоре е категорично неприемливо. За нас това няма как да бъде решението", коментира Димитров в предаването "Лице в лице".

Той посочи, че според синдиката размерът на минималната заплата вече е изчислен и не трябва да бъде променян.

"Хората отдавна са сметнали колко да е минималната заплата - 690 евро за 2027 година. Не може да бъде друго числото", заяви президентът на КНСБ.

Димитров разкритикува и ироничните коментари на Румен Радев относно възможността минималното възнаграждение да достигне 1000 евро. Според него увеличение със 70 евро е по силите на бюджета, а недоволството вече е довело до протести.

"Иронията и сарказмът на Румен Радев, че иска 1000 евро минимална работна заплата, но не може, са неуместни. 70 евро ръст е във възможностите на бюджета. Вече има недоволство. Вече имаше проведени протести. Утре, 16 октомври, ще организираме автошествие", обясни той.

Синдикатът настоява за 10% увеличение на заплатите, изплащани от правителството, с аргумента, че трябва да се компенсира инфлацията. По думите на Димитров малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,6%, а всички разглеждани от КНСБ показатели са над 5%.

По отношение на бюджета за 2027 г. той заяви, че чрез данъчните мерки правителството ще събере допълнително 1,5 млрд. евро, като основната тежест ще бъде върху косвените данъци.

"Най-много средства идват от косвени данъци. Косвените данъци - ДДС и акцизите ги плащат хората. Може да спорим дали бизнесът плаща данъците."

Димитров отхвърли твърденията, че икономиката е в толкова лошо състояние, че по-високата минимална заплата би довела до фалити.

"Фалити в България заради минималната работна заплата няма. Имаше компании, които се изнесоха, защото разчитаха на минималната работна заплата. Ние сме с добър растеж. Има инвестиции. Преувеличено е да опитваме да представим колко е зле икономиката", посочи президентът на КНСБ.

Той обърна внимание и на цените на основните хранителни продукти, като определи надценките при зеленчуците като необосновани. Димитров даде за пример розовите домати в София, които по думите му достигат 8 евро за килограм, както и цените на прясното мляко, българския ориз и пакетирания боб.

"Надценките на краставиците и доматите няма как да бъде пазарно. Гледам, розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена? 16 лева кога е бил доматът миналата година. Мога да дам много примери. Заразно е. Всички започват да следват тази цена. Прясното мляко в България е най-скъпо. Българският ориз - най-скъпият цяла година. Пакетиран боб същата история", подчерта той.