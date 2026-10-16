Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България през следващите дни, а валежите ще бъдат слаби и недостатъчни за нуждите на земеделието. Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV.

В София температурите ще се движат около 20-25 градуса. Слънчево и топло време се очаква и в Стара Загора и Плевен. По Черноморието са възможни слаби валежи, докато в района на Пампорово може да падне сняг на надморска височина над 2000 метра.

Според прогнозите предстоящата зима може да бъде по-топла от климатичната норма. При установяване на антициклон обаче са възможни мъгли, които могат да доведат до влошаване на качеството на въздуха.