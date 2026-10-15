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Небето на 15 октомври: слънчев ден преди ново застудяване, жълт код по Черноморието

Небето на 15 октомври: слънчев ден преди ново застудяване, жълт код по Черноморието

Четвъртък носи временно подобрение и температури до 19 градуса, но силният северен вятър и високите вълни остават проблем по морето; още тази вечер от север започват нови валежи

Четвъртък, 15 октомври, ще донесе кратка почивка от дъждовете и повече слънчеви часове в България, но подобрението ще бъде временно. След студените и дъждовни дни сутринта ще бъде хладна, с минимални температури между 2° и 7°, а следобед термометрите ще достигнат 14°–19°. Още около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличава, а вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи.

Жълт код за опасно вълнение по Черноморието

Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код за силно морско вълнение в акваториите край областите Добрич, Варна и Бургас. Предупреждението е свързано с въздействието на северния вятър и повишеното вълнение, които създават неблагоприятни условия за малки плавателни съдове и дейности в близост до водата.

В отделни котловини на Югозападна България ниските сутрешни температури създават условия за образуване на слана. Не е потвърден конкретният териториален обхват на евентуално цветово предупреждение за това явление.

Повече слънце до обяд, следобед облаците се завръщат

През първата половина на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В Източна България сутринта на места ще има повече облаци, които постепенно ще се разкъсват.

Около и след обяд от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. През деня съществени валежи не се очакват, но към вечерта в северните райони ще започне ново заоблачаване, последвано от дъжд.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който в източната половина на страната временно ще бъде силен от север.

Атмосферното налягане ще остане над средното за октомври, но през деня постепенно ще се понижава.

София – студена сутрин и около 14 градуса следобед

В столицата четвъртък започва с температура около 3° и предимно ясно време. През първата половина на деня ще има повече слънчеви часове, а следобед облачността постепенно ще се увеличава.

Максималната температура ще достигне около 14°, с няколко градуса повече от предходния ден. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Съществени валежи през светлата част на деня не се очакват.

По Черноморието – до 18 градуса, силен вятър и вълнение до 4 бала

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед облачността от север ще започне да се увеличава.

Ще духа силен северен вятър, който по-късно през деня постепенно ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°, а температурата на морската вода ще остане около 19°–20°.

Вълнението ще бъде 3–4 бала. Въпреки постепенното отслабване на вятъра условията за плаване с малки съдове ще останат неблагоприятни.

В планините – повече слънце сутринта, силен вятър по високите части

В планините четвъртък ще започне предимно слънчево. Следобед облачността ще се увеличава, като около Стара планина на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд.

Ще духа умерен, а по високите части силен север-северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

Условията за планински туризъм ще бъдат по-добри в сравнение с предходните дни, но силният вятър по откритите високопланински части ще изисква повишено внимание.

В петък идват нови дъждове и сняг, събота остава студена

В петък, 16 октомври, времето отново ще се влоши. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд. В планините над около 1300 метра се очакват снеговалежи.

С усилването на северния вятър ще проникне нова порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, а максималните – между 10° и 15°.

В събота, 17 октомври, ще остане сравнително студено и ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще бъде силен. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а валежи ще има главно в Източна България.

Сутрешните температури ще бъдат между 2° и 7°, а дневните – между 11° и 16°.

В неделя, 18 октомври, се очаква постепенно отслабване на вятъра и намаляване на вероятността за валежи. Облачността ще се разкъсва по-често, като ще има и слънчеви часове. Температурите ще започнат слабо да се повишават, но времето ще остане типично есенно.

15 октомври ще предложи кратко слънчево затишие между две валежни обстановки. След студеното утро дневните температури ще се повишат, но още тази вечер облаците и дъждовете ще се завърнат. Предстоящите дни ще запазят хладния характер на времето, а по-съществено подобрение се очертава към края на почивните дни.

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