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"Мяра": 96% от българите искат нулева толерантност към пияните и дрогираните шофьори

"Мяра": 96% от българите искат нулева толерантност към пияните и дрогираните шофьори
КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Над 90% от хората настояват за строг контрол и по-тежки наказания за нарушенията на пътя, показва проучване на БНТ и агенция "Мяра"

Българите са почти единодушни в искането си за по-строги мерки срещу войната по пътищата. Това показва национално представително социологическо проучване на БНТ и агенция "Мяра", според което над 90% от анкетираните подкрепят безкомпромисни действия срещу опасното шофиране.

Най-категорична е обществената позиция по отношение на употребата на алкохол и наркотици зад волана. 96% от запитаните настояват за нулева толерантност към подобни нарушения.

Над 90% подкрепят строг контрол и наказания, като нетърпимост има и към използването на мобилен телефон по време на шофиране.

Проучването показва още, че българите настояват за по-продължително обучение на младите водачи. Над 80% одобряват идеята при тежко нарушение шофьорската книжка да бъде отнемана с действие на забраната в целия Европейски съюз.

По-разделени са мненията относно предложението на Европейския парламент младежите да могат да получават шофьорска книжка още на 17 години, но да управляват автомобил с придружител. Всеки трети анкетиран по-скоро не подкрепя тази възможност.

Резултатите идват на фона на европейската цел броят на загиналите при катастрофи да бъде намален наполовина до 2030 година, а до 2050 година да се постигне нулева смъртност по пътищата.

Държави като Гърция, Полша и Естония вече отчитат намаляване на жертвите чрез мерки, свързани с инициативата "Визия Нула", включително промени в пътната инфраструктура и по-строги санкции за нарушителите.

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