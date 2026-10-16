Говорителката на Белия дом напусна само седмица след назначението си

Говорителката на Белия дом Кейти Закария напусна поста си само седмица след назначението си от американския президент Доналд Тръмп. Оттеглянето ѝ идва след сериозни критики за професионалната ѝ квалификация и представянето ѝ пред журналистите.

41-годишната Закария беше назначена на 9 октомври, заменяйки Керълайн Левит. Според публикации на американски медии тя е била освободена от длъжност, въпреки че първоначално информацията беше представена като доброволно напускане.

Скандалът започна, след като се появиха съмнения относно юридическата ѝ правоспособност. При представянето ѝ Тръмп я описа като адвокат, но впоследствие стана ясно, че тя не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния.

Самата Закария потвърди в интервю за Fox News, че се е явила на изпита, но не го е издържала и не е правила повторен опит. Тя има юридическа диплома от университета "Пепърдайн", но това само по себе си не дава право за упражняване на адвокатската професия в САЩ.

Допълнителни критики предизвика и първият ѝ брифинг в Белия дом. Той продължи по-малко от 15 минути, като Закария отговори на въпроси само от три медии, а голяма част от изявленията ѝ бяха предварително подготвени.

Според американски медии вниманието е било насочено и към нейни предишни публикации в социалните мрежи, съдържащи конспиративни твърдения.

Краткият престой на Закария на поста поставя нови въпроси около кадровите решения в администрацията на Доналд Тръмп. Засега не е обявено официално кой ще я наследи.