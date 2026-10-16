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Катар ще инвестира за възстановяването на електроенергийния сектор на Ливан

Катар ще инвестира за възстановяването на електроенергийния сектор на Ливан

Ливан не може да осигурява електроенергия за бита и бизнеса за повече от няколко часа дневно

Катар ще инвестира в Ливан, за да помогне на страната да модернизира амортизираната си енергийна инфраструктура и да подобри снабдяването с електроенергия, обявиха днес в Бейрут премиерите на двете страни, цитирани от Франс прес.

Постигнахме съгласие да създадем цялостна рамка за сътрудничество в областта на енергетиката и да предложим работещи решения“ в рамките на „мащабен инвестиционен проект, който ще бъде от полза за ливанската икономика“, заяви премиерът на богатия на природен газ Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който е на посещение в Ливан.

"Става въпрос за стар проект, който Катар обсъжда с Ливан от години и е напът да осъществи“, добави катарският премиер, който оглавява и външното министерство на страната, информира БТА.

Ливанският му колега Науаф Салам заяви, че двете страни са близо до постигането на споразумение по проект за „възстановяване, развитие и модернизиране на инфраструктурата за производство на електроенергия на по-ниска цена“. 

След икономическия срив през 2019 г., настъпил след десетилетия на корупция и лошо управление, Ливан не е в състояние да осигурява електроенергия за бита и бизнеса за повече от няколко часа дневно. От години населението масово разчита на частни генератори.

Електроенергийният сектор в Ливан, който преживява най-тежката икономическа криза в историята си, е изправен пред последствията от десетилетия на недостатъчни инвестиции. 

Катар вече обяви през януари, че ще отпусне над 430 млн. долара, за да осигури на „над 1,5 милиона“ ливанци по-добър достъп до енергия.

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