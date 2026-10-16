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Ново отлагане на ремонта на площад "Св. Неделя" в София, Борис Бонев с остри критики

Ново отлагане на ремонта на площад "Св. Неделя" в София, Борис Бонев с остри критики
Снимка: svetanedelya.com

Столична община планира нов архитектурен конкурс, въпреки че проект за обновяването на площада беше избран още през 2019 година

Обновяването на площад "Св. Неделя" в центъра на София отново се отлага. Столична община предвижда провеждането на нов архитектурен конкурс с разширен обхват, въпреки че преди седем години беше избран проектът на италианския архитект Масимилиано Фуксас.

Новата процедура трябва да обхване не само площад "Св. Неделя", но и Ларгото, джамията "Баня Баши", Централните хали и католическата катедрала "Св. Йосиф". Подготовката на конкурса се очаква да започне през 2027 година.

От общината обясняват, че целта е създаването на цялостна архитектурна концепция за историческия център на столицата. Предвижда се част от решенията в проекта на Фуксас да бъдат запазени, ако се вписват в новата концепция.

Намерението предизвика остра реакция от общинския съветник Борис Бонев, който обвини Столична община в поредно забавяне на дългоочаквания ремонт.

"Столична община измисли "ново 200", за да отложи и протака обновяването на тази язва в сърцето на града", заяви Бонев.

Според него вече избраният проект позволява поетапно изпълнение, без да е необходимо да се изчаква провеждането на нов международен конкурс.

"С това ремонтът се забавя с години", предупреди общинският съветник.

Припомняме, че процедурата за обновяване на площада започна още през 2018 година, а през 2019 година международният конкурс беше спечелен от студио "Фуксас". Последваха преработки, възражения, обжалвания и съдебни дела, приключили през пролетта на 2026 година.

Допълнителна пречка пред строителството е необходимостта от консервация на археологическите останки. Според експертно заключение от началото на годината сложните геоложки условия не позволяват реконструкцията да започне на този етап.

Така осем години след старта на инициативата площад "Св. Неделя" продължава да очаква своето обновяване, а конкретни срокове за започване на строителните дейности все още няма.

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