Най-важното от света на 16.10.2026-та г.

Зеленски поиска 70 млрд. евро допълнителна помощ от ЕС за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на Европейския съюз да осигурят допълнителни 70 милиарда евро за отбраната и устойчивостта на страната през следващата година. Той отправи искането по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи ДПА.

По думите на Зеленски общите разходи за войната през следващата година ще достигнат 155 милиарда евро. Той определи поисканата допълнителна помощ като реалистична и призова европейските лидери да намерят начин да осигурят необходимите средства.

„Войната ще струва 155 милиарда евро догодина и се нуждаем от поне още 70 милиарда евро от вас за отбраната, за оръжия и за устойчивостта ни“, заяви украинският президент.

Европарламентът подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

Европейският парламент (ЕП) включи в програмата си за следващата седмица обсъждане и гласуване на резолюция във връзка с нарастващите руски удари в Черно море и инцидентите, засягащи сигурността на Европейския съюз. Това става ясно от дневния ред на предстоящата пленарна сесия в Страсбург.

Във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, а в четвъртък се очаква да гласуват резолюция. Решението за включването на темата в дневния ред е взето по-рано тази седмица. Към момента все още няма изготвен проект на документа, като текстът предстои да бъде разработен и съгласуван през следващите дни.

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му ще повдигне случая с Ива Михайлова на срещи в НАТО и Европейския съюз. В интервю за телевизия ТВ 21 той обвини България, която е съюзник на Северна Македония в НАТО, че "се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".

Мицкоски засегна и случая с бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, който живее в България и има присъда в Северна Македония. Той изрази опасения, че хора с присъди в страната могат да се установяват в България, като използват български паспорти.

"Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от Северна Македония, да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там", заяви Мицкоски.

Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция

Лидерите на Дания, Италия и Полша настояват Европейският съюз значително да затегне позицията си по отношение на незаконната миграция, според трима дипломати от ЕС и проект на документ, видян от POLITICO.

Миграцията "представлява проблем за много европейски граждани и е предизвикателство за сплотеността на нашите общества... и [оказва] негативно влияние върху нивата на престъпност", се казва в проект за заключения от срещата на върха, разпространен преди обяд по темата на среща на върха на лидерите в Брюксел, подкрепен от Джорджия Мелони от Италия, Мете Фредериксен от Дания и Доналд Туск от Полша.

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да се наложи да атакува планината Пикакс в Иран - укрепен обект, свързан с ядрената програма на Техеран. Целта, по думите му, е да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. В интервю за Newsmax в четвъртък вечерта Тръмп изключи и възможността да използва ядрено оръжие във войната срещу Иран, започнала през февруари с американско-израелски удари, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че САЩ искат да предотвратят придобиването на ядрено оръжие от Иран, като аргументира позицията си с опасения относно евентуалната му употреба от Техеран.

"Защото ако го имаха, щяха да го използват", заяви американският президент.