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„Нетфликс“ ще съкрати 1000 работни места

„Нетфликс“ ще съкрати 1000 работни места

Компанията не успява да увеличава бизнеса си със същите темпове като преди

Американската стрийминг платформа „Нетфликс“ (Netflix) обяви, че ще съкрати около 1000 работни места - 6 на сто от служителите си, съобщиха американски медии.

Нашата мисия - да забавляваме света - е амбициозна и изпълнението ѝ изисква дисциплина при определянето на приоритетите ни по отношение на персонала и ресурсите“, написаха двамата съизпълнителни директори - Тед Сарандос и Грег Питърс.

Нетфликс“ заема водещо място на пазара на стрийминг услуги, но в момента не успява да увеличава бизнеса си със същите темпове като преди.

През второто тримесечие приходите ѝ са нараснали с 13,4 на сто спрямо 16,2 на сто през предходното тримесечие и 15,9 на сто през същия период на 2025 г. 

Сарандос призна през юли, че вторите сезони отчитат по-ниска гледаемост от първите, но подчерта, че това е „много разпространено явление в индустрията“. По думите му средният спад между първия и втория сезон е по-слабо изразен, отколкото през 2025 г.

Съкращенията в „Нетфликс“ показват, че дори стрийминг платформите не са защитени от стагнация и финансови затруднения“, коментира Рос Бенес, анализатор в компанията за проучвания „иМаркетър“ (eMarketer).

Акциите на компанията са поевтинели с 25 на сто от началото на годината на Нюйоркската фондова борса.

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