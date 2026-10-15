„Нетфликс“ ще съкрати 1000 работни места

Американската стрийминг платформа „Нетфликс“ (Netflix) обяви, че ще съкрати около 1000 работни места - 6 на сто от служителите си, съобщиха американски медии.

„Нашата мисия - да забавляваме света - е амбициозна и изпълнението ѝ изисква дисциплина при определянето на приоритетите ни по отношение на персонала и ресурсите“, написаха двамата съизпълнителни директори - Тед Сарандос и Грег Питърс.

„Нетфликс“ заема водещо място на пазара на стрийминг услуги, но в момента не успява да увеличава бизнеса си със същите темпове като преди.

През второто тримесечие приходите ѝ са нараснали с 13,4 на сто спрямо 16,2 на сто през предходното тримесечие и 15,9 на сто през същия период на 2025 г.

Сарандос призна през юли, че вторите сезони отчитат по-ниска гледаемост от първите, но подчерта, че това е „много разпространено явление в индустрията“. По думите му средният спад между първия и втория сезон е по-слабо изразен, отколкото през 2025 г.

„Съкращенията в „Нетфликс“ показват, че дори стрийминг платформите не са защитени от стагнация и финансови затруднения“, коментира Рос Бенес, анализатор в компанията за проучвания „иМаркетър“ (eMarketer).

Акциите на компанията са поевтинели с 25 на сто от началото на годината на Нюйоркската фондова борса.