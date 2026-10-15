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Илон Мъск: Доналд Тръмп управлява интернета на Украйна

Илон Мъск: Доналд Тръмп управлява интернета на Украйна
Снимка: БТА

„Това се командва от американската армия и в крайна сметка от президента", написа той

Илон Мъск намекна, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от Доналд Тръмп, предаде ББС. Според собственика на компанията за сателитен интернет нейната военна част Starshield се управлява от американското правителство, а не от него.

Повод за изказването стана информация от армията на Украйна, че изкуствено се ограничава връзката на дронове, които се движат с над 160 километра в час. Това ограничава операциите на територията на Украйна и пречи на отбраната.

Мъск написа, че „това се командва от американската армия и в крайна сметка от президента”. Това идва след като Доналд Тръмп отново започна да оказва натиск на Украйна и заплаши да спре разузнавателната информация.

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